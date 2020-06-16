Etik ne demek? Etik nedir? Etik TDK kelime anlamı

Türk Dil Kurumu etik kelimesi için, ‘Ahlakla ilgili, ahlaki’ anlamlarını sunuyor. Hem bireysel açıdan hem de herhangi bir meslek ya da yapılacak iş üzerinden kullanılabilen bir kelime olarak öne çıkmaktadır.

Etik Ne Demek?

Etik kelimesi Türkçeye Fransızca üzerinden geçmiş bir kelimedir. Ancak geçmişi çok daha eski dönemlere ulaşmakta ve Latince ile Yunancaya denk gelmektedir. Zira etik kelimesi felsefi bir yaklaşım üzerinden de ele alınmak suretiyle değerlendirilir. Bu doğrultuda TDK üzerinden ele alındığı zaman eti kelimesine karşılık olarak, ‘ahlaki ve ahlakla ilgili’ anlamları çıkmaktadır.

‘’Onun etik değerleri gerçekten çok zayıf.’’

Bu cümlede anlatıldığı gibi ahlaki değerlerinin zayıf olduğu şekilde, siz de farklı cümlelerde ya da tek başına bu kelimeyi kullanabilirsiniz.

Etik Nedir?

Hem dini açıdan hem de felsefi yönü ile beraber etik kelimesi Türkçede önemli bir sözcüktür. Genel olarak Türk Dili Kurumu için, ‘ahlak ve ahlakla ilgili’ anlamları üzerinden ele alınmakta ve değerlendirilmektedir. Özellikle bir insan üzerinden ele alınan bu kelime kişinin herhangi bir durum karşısında gösterdiği ahlakı anlatmaktadır. Hem karakteri hem de yaptığı iş üzerinden bir insan için etik kelimesi duruma göre kullanılabilir.