'Eti ilaç' denilerek avlanan oklu kirpi için profesör Ali Satar'dan uyarı: 'Öyle bir şey yok'

Haberin Devamı

Türkiye'de avlanması yasak olan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan oklu kirpi, Diyarbakır'ın Ergani ilçesi kırsalında görüntülendi. Bitki kökleri ve tomurcukları ile beslenen oklu kirpi, etinin şifalı olduğu gerekçesiyle zaman zaman insanlar tarafından da avlanıyor.

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, oklu kirpinin kemirgen hayvan olduğunu; Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa’nın bir kısmı, Diyarbakır, Ergani ve Mardin’de görüldüğünü belirterek, korunması gereken tür olduğunu söyledi.

Ergani ilçesi kırsalında köylüler tarafından görülen oklu kirpinin görüntüsünü paylaşan Prof. Dr. Satar, "Bunların soyları tehlike altında zarar vermememiz lazım. Bunlar aslında diğer kirpilerden farklıdır. Bunlar normalde kemirgenler grubuna giriyor. Diğerleri daha farklı bir grupta ama bunlar tehlike anında ok şeklindeki yapılarını bırakıyorlar kendilerini kurtarmak için. Böyle değişik yapılara sahipler. Ok şeklindeki bu yapılarından dolayı oklu kirpi adı verilmiş. Bunları korumamız lazım. Halk arasında değişik inançlar var. Etinin ilaç olduğu söyleniyor. Oysa böyle bir şey yok. Bu tür hayvanları gördüğümüz zaman zarar vermememiz lazım. Bu tür canlılar bizim biyolojik zenginliklerimizdir. Her bir canlı diğer bir canlının yaşam alanını etkiliyor. Bir canlıya zarar verdiğimizde 40’a yakın canlı zarar görür. Biyolojik zenginliklerimize zarar vermememiz lazım. Zaten birçok hayvanın türü tehlike altındadır. Çoğu da yok olmuş dünyada. Bizim bunlara sahip çıkmamız lazım" diye konuştu.

Haberin Devamı