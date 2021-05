Et savaşları... Kurşun yağdı!

İstanbul'da perakende ve toptan et satış sektöründe şubeleşme birkaç firmanın önayak olması ile gelişti. Kapanan Şalvarlı Et’in yanı sıra Diyarbakırlı Can Et de sektörün önemli oyuncusu konumundaydı. Birkaç yıl öncesine kadar 30’u aşkın şubesi olan Can Et’te yaşanan mali sorunlar, şirketin küçülmesine yol açtı.

‘GÜNEŞLİ’DE ŞUBE AÇMA’

Dikkat çeken olay ise önceki akşam yaşandı. Marka ve Sözet markası ile perakende et satışı yapan mağazaları bulunan Serdar Can ile Nercan Et mağazalarının sahibi kuzeni Fadıl Can arasında tartışma yaşanmaya başladı. İki kuzen arasındaki gerilimin gerisinde ise, Fadıl Can’ın Bağcılar Güneşli’de açmaya hazırlandığı şube oldu. İddiaya göre, Serdar Can aynı bölgede kendisinin de şubesi olduğunu belirterek, Fadıl Can’ın Güneşli’de şube açmasına karşı çıktı.

ÜÇ KURŞUN İSABET ETTİ

Taraflar arasında yaşanan gerilim silahlı saldırıya dönüştü. Serdar Can ve beraberindeki 4 kişi önceki akşam Fadıl Can’ın Güneşli’deki şubesine gitti. İki kuzen arasında kavga çıktı. Dakikalar sonra silahlar ateşlendi. Serdar Can kuzenine doğru üç el silah sıktı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Fadıl Can yere yığıldı. Kurşunlardan biri de Can’ın bir çalışanına isabet etti.

Olay sonrası Serdar Can ve beraberindeki kişiler kaçarken, Fadıl Can ve çalışanı hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olaya ilişkin polisin, Serdar Can ile beraberindekileri yakalamaya yönelik çalışması ise sürüyor.

AÇILIŞ GÜNÜ



