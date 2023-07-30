'Esrarengiz kazı' köylüleri merakta bıraktı! 'Altın ve hazine varmış'

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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gizli yürütülen adli soruşturma gerekçesiyle, Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak köyünde nisan ayında iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı. Yaklaşık bir aylık çalışmanın ardından mayıs ayında Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Üzülmez Müessese Müdürlüğü’nden 15 maden işçisi de bölgeye getirildi. Madenciler, alanda yer altına inerek kazıya başladı. Havalandırma ve jeneratör sistemleri de kuran madenciler, 2 aylık süreçte yerin metrelerce altına indi. Büyük gizlilik içerisinde süren esrarengiz kazı halen devam ederken, jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi de dikkat çekiyor.



Kazı alanına arazi sahipleri dahil olmak üzere hiç kimse yaklaştırılmıyor. Her gün sabah saatlerinde başlayan kazı, akşam saatlerinde bitiyor ve alanın giriş kısmı mühürleniyor. Maden işçileri ile diğer işçilerin çalışmalar sırasında görüntü almaması için her gün kazı öncesi telefonlarının toplandığı da öne sürüldü. Kazı çalışmalarında Bolu İl Kültür Turizm ve Müze Müdürlüğü ekiplerinin ise yer almadığı öğrenildi. Görüntü ve fotoğraf alınmasına izin verilmeyen kazı alanının çevresi onlarca güvenlik kamerasıyla 24 saat izleniyor.



RESMİ BİR BİLGİ VERİLMİYOR



Esrarengiz kazı çalışmasında ne arandığıyla ilgili resmi bir bilgi verilmiyor. Köylüler ise bölgede önceki yıllarda onlarca kişinin define kazısı yaptığını söylüyor. Köyde yaşayan Mehmet Kapucu “Altın ve hazine olduğu söyleniyor. Bizi yaklaştırmıyorlar” dedi.