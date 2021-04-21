Esra Erol’da şaşırtan anlar! Estetik sonrası evden kaçtığını iddia ettiği eşi ile yüzleşti

Esra Erol'un programına Samsun'da çiftçilik yapan Yalçın Okur'un anlattıkları şaşkına çevirdi. Hayvanlarını yarı fiyatına satarak karısı Meral Okur'a estetik yaptırdığını söyleyen Yalçın Okur canlı yayında hüngür hüngür ağladı. 'Baştan yaptım' diyen eş, 'Madem terk edecektin estetik yaptırmadan gitseydin. Bir kere 'canım kocacım' deseydin dünyaları verirdim' dedi. 3 çocuk babası Yalçın Okur, karısı tarafından tüm estetikleri yapılıp terk edildiğini iddia edildi.

EŞİM BANA ESTETİK İÇİN 1 AY YALVARDI

Canlı yanına katılan Yalçın Okur, "13 yıldır evliyiz. Eşim kuzeni Büşra'nın yanına geldi. O burun estetiği olmuş. Eşim geldi bana 1 ay yalvardı, beni de burun estetiği yaptır" diye.

"Ben seni bu şekilde seviyorum, biz çiftçiyiz" dedim ama 'yok' dedi, ısrar etti, ağladı. Bizi hiç sevmedi, çocuklarını sevmedi, hep kendini sevdi” dedi.

MASADA KALSAM DA YAPTIRACAĞIM

Okur, “15 bin lira ona vereceğime sana bilezik alayım dedim. Ama eşim masada kalsam da yaptıracağım” dedi. Yaşanan olayla ilgili konuşan adam, “Baştan aşağı yeniden yaptım. Madem kötüydüm neden estetik yaptırmadan gitti?” deyip isyan etti.

Yalçın, "Çocukları eve bırakmış, yemek bile yapmamış. 'Ben gidiyorum kızım, kendi ayaklarımın üzerinde duracağım. İstanbul'a gidiyorum çalışacağım.' demiş.

"BİR KERE 'CANIM KOCACIĞIM' DESE DÜNYALARI VERİRİM"

Gözyaşlarına boğulan Yalçın Okur, “Bana bir kere 'canım kocacığım' dese dünyaları veririm. 90 bin liralık hayvanlarımı 45 bin liraya sattım. Son 1 senedir bana seni seviyorum bile demedi” dedi.

"15 YAŞINDA EVLENDİ..."

Meral Okur'un kuzeni Büşra ise canlı yayına bağlanıp "Meral 15 yaşında evlendi, 3 çocuk doğurdu. Şimdi 26 yaşlarında özgüvenli bir kadın olmak istemiş olabilir." İfadelerini kullandı.



MERAL OKUR İDDİALARI YANITLADI

Esra Erol'un canlı yayınına bugün estetik yaptırarak evi terk ettiği iddia edilen Meral geldi. Canlı yayına gelen Meral'i gören Yalçın Okur şaşkınlığını gizleyemedi.

Esra Erol'un davetini kabul eden Meral Okur, Yalçın Okur için daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi.

Yaşadıkları olayları detaylı bir şekilde anlatmaya başlayan Meral Okur, "Esra Hanım, ameliyat oldum. Doktor bana 1-2 ay boyunca ağırlık kaldırmayacaksın dedi.

Okur, ''Benim eşim gurbete gitti aramızda da hiçbir şey yoktu. Ben bir gün aradım onu dedim ki; 'kardeşimin sevgilisiyle tanışmak istiyorum, çok da bunaldım onlarla tatile gidebilir miyim' diye sordum. 'İzin vermesem tavır yapacaksın git madem' dedi. Sen izin verdiysen verdin neden arkamdan annemi arıyorsun. Arkasında bir şey arıyorsun" dedi.'' ifadelerini kullandı.

"BENİ ARAMADIN"

Esra Erol'a yüzleşmeyi çok beklediğini söyleyen Meral, "Yalçın bey, "Bir gün çok özledim deyip beni aramadın' şeklinde cevap verdi. Ben sürekli gözyaşı döküyorum. Ben bu anı çok bekledim." diye konuştu.



"BEN BU ŞEKİLDE YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

Yaşadıklarından bunaldığını belirten Meral Okur, "Ben o yaşananlara çok sinirlendim senin çenene katlanamam ben.

Gezmeye gideceğimi söylüyorum, kıyafet alıyorum laf ediyorsun, her şeye konuşuyorsun. Ben, bu şekilde yaşamak istemiyorum." diye konuştu.

"HAMİLEYKEN BENİ TEKME TOKAT DÖVDÜ"

Yalçın Bey'in kendisine sevgi göstermediğini de belirten Meral Okur, "Kadınlardan sevgi dileniyorsunuz. Ben senden çok sevgi dilendim. 15 yaşından beri sevgi dileniyordum. Ben hamileydim sen beni tekme tokat dövdün." dedi.

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