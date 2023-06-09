Esnafa 22 kuruşluk tahliye

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Yaklaşık 7 ay önce Eken’i arayan mülk sahibi, 2022 yılına kadar yapılan zamlarla 4 bin 700 lira olan kirayı iddiaya göre 14 bin liraya yükseltmek istedi. Kira zammını kabul etmeyen Eken, avukatı ve mali müşaviriyle görüşüp 6 ay önce yasal oranda zam yaparak 7 bin 450 liralık kirayı mülk sahibinin banka hesabına gönderdi. Kirayı 2 ay boyunca 22 kuruş eksik ödediğini fark eden Eken, daha sonraki aylarda ise bir miktar fazla yatırdı. Mülk sahibi, kirasının eksik ödendiğini öne sürerek Eken’den şikâyetçi oldu. Yargıya taşınan davanın karar duruşması iki gün önce görüldü. Mahkeme heyeti, mülk sahibini haklı bularak Eken’in dükkândan tahliyesine karar verdi.