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‘Esnaf ülkenin belkemiği’

#Meral Akşener#Esnaf#Manisa
‘Esnaf ülkenin belkemiği’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Manisa'daydı.

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Turgutlu ilçesinde Belediye Başkanı Çetin Akın, İYİ Parti ile CHP il, ilçe ve kadın kolları yöneticileri, meclis üyeleri ve partililer tarafından karşılanan ve boynuna Turgutluspor atkısı takılan Akşener, çarşı merkezinde esnafı ziyaret etti. İki yıldır esnaf esnaf, ilçe ilçe gezdiğini belirten Akşener, “Amacım; esnafın içinde bulunduğu zor duruma dikkat çekmek. Esnaf bu ülkenin belkemiği. Üreten sanayici, esnaf olmasa ürettiğini satamaz" dedi. Akşener, köfteci Yusuf Demiriz'in dükkânına girip köfte pişirdi.

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#Meral Akşener#Esnaf#Manisa

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