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Esma Deniz’in yakınları ifade verdi: Mutsuzdu ve boşanmak istiyordu

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#Tekirdağ#Şarköy#Hapis
Esma Deniz’in yakınları ifade verdi: Mutsuzdu ve boşanmak istiyordu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2024 07:00

Tekirdağ Şarköy Anadolu Lisesi Müdürü Esma Deniz Dellal Erkutlu (46), eşi Ahmet Gürkan Erkutlu (40) ile 2 Eylül 2023 akşamı, yemek yedikten sonra otomobille, 8 metre yükseklikten denize uçtu.

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Denizde ters dönen otomobilde Ahmet Gürkan Erkutlu, kendi imkânlarıyla kurtulurken eşi hayatını kaybetti. Tutuklanan Erkutlu, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahmet Gürkan Erkutlu hakkında, ‘bilinçli taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 2 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

‘BU İŞİN SONU KÖTÜ OLUR’ 

İddianamede Esma Deniz Dellal Erkutlu’nun yakınlarının da ifadelerine yer verildi. Erkutlu’nun annesi Saadet Dellal, kızının evliliğiyle ilgili mutsuz olduğunu ve ayrılmak istediğini, Ahmet Gürkan Erkutlu’nun ‘Ayrılırsak bu işin sonu kötü olur’ dediğini iddia etti.

İlk duruşma, hâkimin izinli olması nedeniyle 10 Temmuz’a ertelendi.

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#Tekirdağ#Şarköy#Hapis

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