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Eslem Zehra'nın şüpheli ölümü: Soruşturma başlatıldı

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#Eslem Zehra Kızıltuna#Antalya#Kemer
Eslem Zehranın şüpheli ölümü: Soruşturma başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2023 17:51

Antalya'nın Kemer ilçesinde Eslem Zehra Kızıltuna (26) misafir olarak kaldığı arkadaşının evinde üçlü priz kablosuyla asılı bulundu. Kızıltuna'nın şüpheli ölümüyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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Kemer'de yaşayan Eslem Zehra Kızıltuna, dün gece saatlerinde Kuzdere Mahallesi'nde oturan arkadaşı M.A.A.'nın evine gitti. Misafir olarak kalan Kızıltuna, 2 arkadaşıyla evde geceyi geçirdi. Saat 08.30 sıralarında polisi arayan M.A.A., uyandığında evin kullanılmayan odasında Eslem Zehra Kızıltuna'yı üçlü priz kablosuyla boynundan asılı bulduğu ihbarında bulundu. Bunun üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kızıltuna'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Eslem Zehranın şüpheli ölümü: Soruşturma başlatıldı



Savcı ve jandarma incelemesi sonrası Eslem Zehra Kızıltuna'nın cenazesi, Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, buradan da Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Eslem Zehra Kızıltuna'nın şüpheli ölümüyle ilgili Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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#Eslem Zehra Kızıltuna#Antalya#Kemer

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