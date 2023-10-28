Eslem Zehra'nın şüpheli ölümü: Soruşturma başlatıldı

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Kemer'de yaşayan Eslem Zehra Kızıltuna, dün gece saatlerinde Kuzdere Mahallesi'nde oturan arkadaşı M.A.A.'nın evine gitti. Misafir olarak kalan Kızıltuna, 2 arkadaşıyla evde geceyi geçirdi. Saat 08.30 sıralarında polisi arayan M.A.A., uyandığında evin kullanılmayan odasında Eslem Zehra Kızıltuna'yı üçlü priz kablosuyla boynundan asılı bulduğu ihbarında bulundu. Bunun üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kızıltuna'nın hayatını kaybettiğini belirledi.