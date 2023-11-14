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Eslem Zehra Kızıltuna'nın şüpheli ölümü... Sehpadaki yazı dikkat çekti: Herkesin canı cehenneme

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#ANTALYA#Eslem Zehra Kızıltuna#Şüpheli Ölüm
Eslem Zehra Kızıltunanın şüpheli ölümü... Sehpadaki yazı dikkat çekti: Herkesin canı cehenneme
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2023 16:16

Antalya'nın Kemer ilçesinde arkadaşının evinde Eslem Zehra Kızıltuna'nın (26) ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Kızıltuna'nın bulunduğu odadaki televizyon sehpası üzerine rujla 'Herkesin canı cehenneme' yazıldığı, bu rujun da Eslem Zehra Kızıltuna'nın cebinden çıktığı öğrenildi.

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Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşayan Eslem Zehra Kızıltuna, 27 Ekim gecesi, bir arkadaşıyla Kuzdere Mahallesi'nde oturan arkadaşı M.A.A.'nın evine gitti. Saat 08.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan M.A.A., uyandığında, evin kullanılmayan odasında Eslem Zehra Kızıltuna'yı üçlü priz kablosuyla boynundan asılı bulduğu ihbarında bulundu. Adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, kontrolde Kızıltuna'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve jandarmanın incelemesi sonrası Eslem Zehra Kızıltuna'nın cenazesi, Kemer Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı, buradan da Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Eslem Zehra Kızıltuna'nın şüpheli ölümüyle ilgili Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma sürerken, Kızıltuna'nın ölü bulunduğu odadaki televizyon sehpası üzerine rujla, 'Herkesin canı cehenneme' yazıldığı, rujun da Kızıltuna'nın cebinden çıktığı belirtildi

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#ANTALYA#Eslem Zehra Kızıltuna#Şüpheli Ölüm

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