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Eskrimci Şenay geri döndü... 14 yıl sonra milli forma

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#Şenay Güner#Tekerlekli Sandalye Eskrimi#Eskrim
Eskrimci Şenay geri döndü... 14 yıl sonra milli forma
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2023 07:00

TURNUVAYA giderken trafik kazası geçiren ve sol ayağı ampute edilmekten doku nakli ile kurtulan milli eskrimci Şenay Güner (36), ortopedik engelli olarak Türkiye'yi birçok organizasyonda temsil ettikten sonra milli takımı bırakmıştı. 14 yıl sonra 'tekerlekli sandalye eskrimi' ile milli takıma dönen Güner, Polonya'daki ilk müsabakasına ödünç tekerlekli sandalyeyle çıktı, şimdi de 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na hazırlanıyor.

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Güner, 12 yaşında başladığı eskrimi hayatının odak noktası yaptığını, takım olarak Türkiye şampiyonasına giderken trafik kazası geçirince hayatının değiştiğini söyledi:

"Ayak bileğim kopma noktasına geldi. Ampute olmaya çok yaklaşmıştım. Tedavi için Ankara'ya geldim. Burada sırtımdan parça alınarak doku ve kas naklinin yer aldığı 8 ameliyat geçirdim. 2 yıl eskrim yapamadım. Eskrimi bırakmayı hiç düşünmedim, tedavi sürecimden sonra bu spora devam ettim ve tekrar milli takıma girdim. Dünya şampiyonası, Avrupa şampiyonası gibi birçok uluslararası turnuvaya katıldım. Spor bursu alarak Kıbrıs'ta Gazetecilik Bölümü'nde okudum. Bu süreçte de eskrime devam ettim. Daha sonra olimpik düzeyde başarılı olamayacağımı düşünerek müsabakalara katılmayı bıraktım; ama eskrimi hiç bırakmadım." 

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Eskrimci Şenay geri döndü... 14 yıl sonra milli forma

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#Şenay Güner#Tekerlekli Sandalye Eskrimi#Eskrim