'Eskort' kavgasında yanlışlıkla kardeşini öldürmüştü... Olay anına ait görüntüler ortaya çıktı

Haberin Devamı

Olay, 28 Nisan Pazar günü Esenyurt Sultaniye Mahallesi ağabey kardeşin eve eskort çağırması sonucunda yaşanmıştı. Uğur Ş. ile kardeşi Engin Ş., eve internet üzerinden para karşılığı eskort çağırmış ve yaşanan anlaşmazlık sonucunda kadının arkadaşları ile kavga çıkmıştı.

Uğur Ş.’nin arbede esnasında yanlışlıkla kardeşi Engin Ş’yi şah damarından bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu. Yaşanan olaya ait ise yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasında yaşanan olayın öncesinde tarafların birbirlerine saldırdığı anlar görüldü.