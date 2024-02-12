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Eskisinden kalanı sat yenisine al

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#Nişantaşı#Sevgililer Günü#14 Şubat
Eskisinden kalanı sat yenisine al
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2024 07:00

İstanbul’da 14 Şubat Sevgililer Günü’ne günler kala 'eski sevgili pazarı' kuruldu. Eski sevgiliden kalan eşyaları satmak isteyenler stantlarda, ürünlerin üzerine ilginç notlar da yerleştirerek satışa sundu.

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Nişantaşı’nda 'Eski sevgilinden kalanları sat, yeni sevgiline hediye al' konseptiyle kurulan tezgahlarda; birçok kişi kıyafet, kitap, çanta, cüzdan, saat, tarak, kahve fincanı gibi farklı ürünleri sergileyerek satışa sundu. Satılan ürünlerin üzerine ise mizah amaçlı küçük notlar iliştirildi. O notlar arasında kırmızı bir kazağın üzerine yazılan "Sana kırmızı hiç yakışmıyor", bir kol saatinin üzerine yazılan "Zamansız gitti, pilimiz bitti", bir pantolon üzerine yazılan "Derdinden, kederinden yırttığım pantolon" gibi notlar da dikkat çekti.

Eskisinden kalanı sat yenisine al

İşletmenin Genel Müdür Yardımcısı Özay Akar, “Çok yoğun bir talep vardı. Alanımız kısıtlı herkese cevap veremesek de, eski sevgilisinin eşyasını satmak isteyen 20-25 kişiyi kabul ettik. Pazar, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne kadar ziyarete açık olacak” dedi. 

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#Nişantaşı#Sevgililer Günü#14 Şubat

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