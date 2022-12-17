Eskişehirliler 1 vekillerini geri almak için taşınıyor

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Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) nüfus verilerine göre yayınladığı kararda, Eskişehir’in 7 olan milletvekili sayısı 6’ya düşürüldü. STK, dernek ve belediyelerin desteği ile kent nüfusunun artırılması ve vekil sayısının yeniden yükselmesi için ‘İkametimi taşıyorum’ kampanyası başlatıldı.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Eskişehir Şubesi ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra sivil toplum kuruluşları sosyal medyada kampanya başlatarak, ikametleri kentte olmayan kişilerin, e-Devlet üzerinden ikametlerini kente taşımalarını istedi. TÜGİAD Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin de Eskişehir’de 65 bin öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, öğrencilere ikametlerini e-Devlet üzerinden Eskişehir’e taşıma çağrısında bulundu. Ayrıca yılbaşına kadar ikametleri başka şehirlerde olanların Eskişehir’e taşıyıp, ‘İkametimi Taşıyorum’ kampanyasına destek vermeleri istendi.