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Eskişehirliler 1 vekillerini geri almak için taşınıyor

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#Eskişehir#YSK#İkametgah
Eskişehirliler 1 vekillerini geri almak için taşınıyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2022 07:00

YSK’nın nisan ayında yayımladığı bir kararla 2021 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Eskişehir’in 7 olan milletvekili sayısının 6’ya düştüğü açıklanınca Eskişehirliler, “ikametimi taşıyorum” kampanyası başlattı.

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Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) nüfus verilerine göre yayınladığı kararda, Eskişehir’in 7 olan milletvekili sayısı 6’ya düşürüldü. STK, dernek ve belediyelerin desteği ile kent nüfusunun artırılması ve vekil sayısının yeniden yükselmesi için ‘İkametimi taşıyorum’ kampanyası başlatıldı.

Eskişehirliler 1 vekillerini geri almak için taşınıyor

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Eskişehir Şubesi ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra sivil toplum kuruluşları sosyal medyada kampanya başlatarak, ikametleri kentte olmayan kişilerin, e-Devlet üzerinden ikametlerini kente taşımalarını istedi. TÜGİAD Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin de Eskişehir’de 65 bin öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, öğrencilere ikametlerini e-Devlet üzerinden Eskişehir’e taşıma çağrısında bulundu. Ayrıca yılbaşına kadar ikametleri başka şehirlerde olanların Eskişehir’e taşıyıp, ‘İkametimi Taşıyorum’ kampanyasına destek vermeleri istendi.

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#Eskişehir#YSK#İkametgah

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