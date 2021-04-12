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ESKİŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 12.04.2021 - 12:30 | Son Güncelleme:

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

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Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

ESKİŞEHİR’de, polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda, polis baskınını önlemek için özel olarak yapılmış demir kapının olduğu evde 46,74 gram bonzai ve 29 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kumlubel Mahallesi'nde 4 şüpheliyi takibe aldı. Kısa süren takip sonucu şüpheliler, gözaltına alındı. Şüphelilerden K.G.'nin sokak satıcısı, diğerlerinin ise uyuşturucu kullanıcısı olduğu tespit edildi. Polis baskınını önlemek için özel olarak yapılmış demir kapının bulunduğu evdeki aramada ise 46,74 gram bonzai ve 29 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerden 3'ü hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılırken, K.G. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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