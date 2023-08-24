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Eskişehir'deki orman yangını... Şüpheli adliyeye sevk edildi

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#Eskişehir#Seyitgazi#Orman Yangını
Eskişehirdeki orman yangını... Şüpheli adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 12:28

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan ve 300 hektarlık alanda etkili olan orman yangınına sebep olduğu iddia edilen 65 yaşındaki şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Dün öğle saatlerinde Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka ve Oynaş mahalleleri arasında balya makinesinden çıkan kıvılcım sonucu tarım arazisinde yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, tarım arazisinin yanında bulunan ormanlık alana sıçradı.

Dün öğle saatlerinde başlayan ve bugün kontrol altına alınabilen yangından 300 hektar alan etkilendi. Yangının çıkışına neden olan balya makinesini kullanan 65 yaşındaki M. T. gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinde işlemleri tamamlanan şüpheli, ‘Taksirle orman yangınına neden olmak’ suçu çerçevesinde adliyeye sevk edildi.

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#Eskişehir#Seyitgazi#Orman Yangını

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