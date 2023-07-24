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Eskişehir'de yolcu otobüsü kazası! 23 kişi yaralandı

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#Eskişehir#Trafik#Kaza
Eskişehirde yolcu otobüsü kazası 23 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 17:30

Eskişehir'de yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpıştı. Eskişehir'deki kazada 23 kişi yaralanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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Kaza, saat 05.00 sıralarında Ankara-Eskişehir yolu 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Ankara-Eskişehir seferini yapan Adem Ulutaş (54) idaresindeki 19 KK 919 yolcu otobüsü, aynı yönde seyir halinde olan Ahmet Ateş'in (29) kullandığı 42 GB 619 plakalı TIR'a çarptı. Kazada otobüsteki 22 yolcu ile TIR şoförü Ateş, yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Eskişehir#Trafik#Kaza