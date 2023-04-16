Eskişehir'de yolcu otobüsü bariyerlere çarptı: 17 yaralı

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Kaza, Eskişehir-Bursa kara yolu Batıkent Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Mesut Adak'ın (58) kullandığı 44 LU 999 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp, beton blok ve bariyerlere çarparak boş araziye savruldu.

Kazada sürücü ile 16 yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ile Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)