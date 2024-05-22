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Eskişehir’de tramvayda tartıştığı kişilere hakaret etmişti! Gözaltına alındı

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#ESKİŞEHİR#Tramvay#Sosyal Medya
Eskişehir’de tramvayda tartıştığı kişilere hakaret etmişti Gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 12:05

Eskişehir’de bebek arabası ve 2 çocukla birlikte bindiği tramvayda çevresindekilere hakaret edip, elindeki plastik su şişesiyle vurmaya çalıştığı cep telefonuyla görüntülenen R.M., gözaltına alındı.

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Suriye uyruklu R.M. adlı kadın, önceki gün bebek arabası ve 2 çocukla birlikte kent merkezinden tramvaya bindi. Bir süre sonra çevresindekilerle tartışan R.M., onlara yönelik hakaretlerde bulundu.

Bir yolcunun cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde R.M., elindeki plastik su şişesini de tartıştığı kişilere fırlattı. R.M., yolcuların tepkisiyle Yenidoğan Mahallesi Yunus Emre durağında tramvaydan indirildi.

Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatıyla R.M.’yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınan R.M., ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan R.M. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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#ESKİŞEHİR#Tramvay#Sosyal Medya

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