Eskişehir'de taksici ölümden döndü! Kayan taksisini durdurmaya çalışan sürücü altında kaldı

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Olay, geçtiğimiz Cuma akşamı, Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesinde Adaklı Sokak üzerinde meydan geldi. İddiaya göre 26 T0 469 plakalı ticari taksinin sürücüsü K.D.'nin el frenini çekmeyerek markete girdi. Aracının kaydığını gören sürücü taksiyi durdurmak isterken otomobilin altında kalarak yaralandı. Yaralı itfaiyenin titiz çalışması sonucu araç altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yokuş aşağı ivmelenerek hızlanan aracını durdurmak isteyen taksici çabası görünüyor. Aracın önüne geçerek durdurmaya çalışan sürücüyü, kendi taksisi kısa bir süre sonra altına alıyor. Yine aynı görüntülerde çevredeki insanların taksiciye yardım etmek için koşuşturduğu ve panik anı göze çarpıyor. Çevrede kafelerin ve kalabalığın olduğu düşünüldüğünde, olayın şans eser ucuz atlatıldığı net bir şekilde anlaşılıyor.

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Taksicinin girmeye çalıştığı işletmeye o gece yeğeninin baktığını söyleyen Hüseyin Gazi Can, olayı İhlas Haber Ajansı muhabirine şöyle anlattı:

“Taksici dükkânın önünde duruyor, el freni çekmemiş. Dükkâna girmeye çalışırken, arabanın kaydığını görüyor. Aracı durdurmaya çalışırken, taksi sürücüyü altına almış. Aşağıdaki kafe sahipleri, insanlar yardımına koşuyor, tabii itfaiye kurtarmış.”