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Eskişehir'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

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#ESKİŞEHİR#Terör#Polis
Eskişehirde sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2024 13:24

Eskişehir'de 6 Şubat'taki terör saldırısının ardından terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen, geçen genel seçimlerde Yeşil Sol Partisi milletvekili adayı olan Müslüm Koyuncu, polis ekiplerince gözaltına alındı. Koyuncu, işlemleri için Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda polis noktasına düzenlenen terör saldırısının ardından geçen genel seçimlerde Yeşil Sol Partisi milletvekili adayı olan Müslüm Koyuncu'nun sosyal medya üzerinden paylaşımlarıyla 'terör propagandası' yaptığını tespit etti. Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki eve sabah saatlerinde baskın yapan TEM ekipleri, Koyuncu'yu gözaltına aldı. 

Terör propagandası yapmakla suçlanan Müslüm Koyuncu, geçen yıl nisan ayında Eskişehir merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda MLKP terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Koyuncu, bir süre önce tahliye edildi. (DHA)

 

 

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#ESKİŞEHİR#Terör#Polis

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