MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEskişehir'de sağanak nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı
GeriGündem Eskişehir'de sağanak nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 15.06.2020 - 18:28,Son Güncelleme:

Eskişehir'de sağanak nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Eskişehir’de sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kuru gıda toptancılarının bulunduğu siteyi su basarken, çok sayıda araç göle dönen yollarda mahsur kaldı.

Eskişehir’de hava sıcaklığı 16 dereceye düşerken, aniden bastıran sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar AVM’lere ve iş yerlerine sığındı. Yoğun yağış nedeniyle kent merkezinin yanı sıra çevre yolunda yoğun su birikintileri oluştu. Ankara yönüne giden birçok araç yolda kaldı. Özellikle kuru gıda toptancılarının bulunduğu site su altında kaldı. Kavşakta toplanan su nedeniyle onlarca araç yolda kaldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tıkanan kanalizasyon kapaklarını açmak için çalışma başlattı.

Eskişehirde sağanak nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı

Eskişehirde sağanak nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle