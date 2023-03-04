Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Eskişehir’de pompalı tüfekle dehşet saçmıştı! Tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Eskişehir#Tepebaşı #Pompalı Tüfekli Saldırı
Eskişehir’de pompalı tüfekle dehşet saçmıştı Tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2023 15:46

Eskişehir’de geçtiğimiz gün bir işyerine pompalı tüfekle saldıran ve içerideki aileye dehşet dolu anlar yaşatan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberin Devamı

Tepebaşı İlçesi Bahçelievler Mahallesi Billur Sokak’ta bulunan bir fastfood restoranına pompalı tüfek ile gelen ve defalarca ateş eden şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı. Restoranı işleten ailenin hedef alındığı saldırıda saldırgan, elindeki pompalı tüfeği defalarca ateşledi. Silahın tutukluk yaptığı bir esnada ise işletmeci Safiye Ermiş’in eşi, saldırganı etkisiz hale getirdi.

Korkunç saldırıda şans eseri yaralanan olmazken fastfood restoranında büyük hasar meydana geldi. İşletmeci Safiye Ermiş’in eşi tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan ise polis ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli Ahmet A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eskişehir#Tepebaşı #Pompalı Tüfekli Saldırı

BAKMADAN GEÇME!

Dünyada gündem 15 dakikalık şehirler | Okuldan alışverişe tüm ihtiyaçlar yürüme mesafesinde... Peki protestoların ve tepkilerin nedeni ne

Dünyada gündem 15 dakikalık şehirler | Okuldan alışverişe tüm ihtiyaçlar yürüme mesafesinde... Peki protestoların ve tepkilerin nedeni ne?

#15 Dakikalık Şehirler
Erken uyarı sistemi deprem öncesinde zaman kazandırabilir mi İkincil riskler önlenebilir

Erken uyarı sistemi deprem öncesinde zaman kazandırabilir mi? 'İkincil riskler önlenebilir'

#Deprem
Son dakika: EYT’liler dikkat EYT başvuru ekranı açıldı... e-Devlet emeklilik işlemleri nasıl başlatılıyor Hangi belgeler gerekiyor İşte detaylar

Son dakika: EYT’liler dikkat! EYT başvuru ekranı açıldı... e-Devlet emeklilik işlemleri nasıl başlatılıyor? Hangi belgeler gerekiyor? İşte detaylar

#EYT