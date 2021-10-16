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Eskişehir'de otomobil TIR'a çarptı! Emekli emniyet müdürü ile oğlu hayatını kaybetti

#Emekli Emniyet Müdürü#Hasan Çevik#Ahmet Buğra Çevik

Eskişehir’de emekli emniyet müdürü Hasan Çevik, kullandığı otomobille, kavşaktan dönüş yapmak isteyen TIR’ın dorsesine çarptı. Kazada dorseye sıkışarak hurdaya dönen otomobilin sürücü Hasan Çevik (59) ile oğlu Ahmet Buğra Çevik (18) hayatını kaybetti.

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Kaza, Eskişehir-Ankara karayolu 17’nci kilometresinde meydana geldi. Emekli emniyet müdürü olan Hasan Çevik yönetimindeki 06 CKP 294 plakalı otomobil, kavşaktan karayoluna dönüş yapmak isteyen Cengiz Alav yönetimindeki 06 DS 5256 plakalı TIR’ın dorsesine çarptı. Kazada dorsenin altında girerek hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Çevik ile oğlu Ahmet Buğra Çevik hayatını kaybetti.

Eskişehirde otomobil TIRa çarptı Emekli emniyet müdürü ile oğlu hayatını kaybetti

Kütahya’da da 3 yıl Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı öğrenilen Hasan Çevik ve oğlu Ahmet Buğra’nın cesetleri savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından TIR sürücü Cengiz Alav gözaltına alınırken, kapanan yol nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar da olay yerine gelerek polis ekiplerinden kazayla ilgili bilgi aldı.

Eskişehirde otomobil TIRa çarptı Emekli emniyet müdürü ile oğlu hayatını kaybetti

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KÜTAHYA VALİSİ BAŞ SAĞLIĞI DİLEDİ

Kütahya Valisi Ali Çelik, kazanın ardından sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. Çelik, Hasan Çevik’in 3 yıl boyunca Kütahya’da Emniyet Müdürü olarak görev yaptığını belirterek, "Kütahya’mızda 3 yıl başarıyla Emniyet Müdürlüğü yapan Hasan Çevik ile oğlu Buğra’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Müdürümüze ve Buğra’ya Allah’tan rahmet; kederli ailesine, bütün emniyet teşkilatına sabır ve baş sağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun” diye yazdı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Eskişehirde otomobil TIRa çarptı Emekli emniyet müdürü ile oğlu hayatını kaybetti

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#Emekli Emniyet Müdürü#Hasan Çevik#Ahmet Buğra Çevik

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