Eskişehir'de otomobil katener direğine çarptı; tramvay seferleri durdu

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Kaza, saat 06.00 sıralarında Odunpazarı ilçesi Yenidoğan Mahallesi Türker Sokak’ta meydana geldi. Taner Dal’ın kontrolünü yitirdiği 34 DTR 716 plakalı otomobil tramvay yolunda elektrik akımını sağlayan katener direğine çarptı. Kazada, sürücü Dal’ın yanında bulunan kişi yaralandı.
Katener direğinin hasar görmesi nedeniyle bölgedeki tramvay seferleri durdu. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Estram Tramvay İşletmesi ekiplerinin seferlerin yeniden başlatılması için çalışmaları sürüyor. (