Eskişehir’de orman yangını söndürüldü

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Odunpazarı ilçesi Dede Mahallesi mevkiinde bulunan Bademlik Ormanı’nda piknikçilerin yaktığı ateş, orman yangınına neden oldu. Yoğun duman görenlerin ihbarı üzerine harekete geçen Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 kamyonet ve 1 arazöz ile alevlere müdahale etti. Kısa sürede yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, büyümesi de önlendi. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü’nce yapılan incelemede yangının, yaklaşık 300 metrekarelik bir alanda ağaçlara zarar verdiği belirlendi. Orman yangıyla ilgili soruşturma başlatılırken, yol açan piknikçilerin tespit edilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor. (DHA)