×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Eskişehir’de orman yangını söndürüldü

Güncelleme Tarihi:

#ESKİŞEHİR#Orman#Yangın
Eskişehir’de orman yangını söndürüldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 17:41

Eskişehir’de ormanlık alanda piknikçilerin yaktığı ateş yangın çıkmasına neden oldu. 300 metrekarelik alandaki ağaçlar yangında zarar gördü.

Haberin Devamı

Odunpazarı ilçesi Dede Mahallesi mevkiinde bulunan Bademlik Ormanı’nda piknikçilerin yaktığı ateş, orman yangınına neden oldu. Yoğun duman görenlerin ihbarı üzerine harekete geçen Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 kamyonet ve 1 arazöz ile alevlere müdahale etti. Kısa sürede yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, büyümesi de önlendi. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü’nce yapılan incelemede yangının, yaklaşık 300 metrekarelik bir alanda ağaçlara zarar verdiği belirlendi. Orman yangıyla ilgili soruşturma başlatılırken, yol açan piknikçilerin tespit edilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#ESKİŞEHİR#Orman#Yangın

BAKMADAN GEÇME!

Meteorolojiden hafta sonu için yağış uyarısı İstanbullular dikkat

Meteoroloji'den hafta sonu için yağış uyarısı! İstanbullular dikkat

#İstanbul
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurdu Seyahatsever projesinin 10 Temmuz’da başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurdu! 'Seyahatsever' projesinin 10 Temmuz’da başlıyor

#Gençlik Ve Spor Bakanı
Masum gibi görünen bu trendler sağlığınızı hiçe sayıyor | 10 SORUDA SAĞLIKLI BROZNLAŞMA REHBERİ

Masum gibi görünen bu trendler sağlığınızı hiçe sayıyor | 10 SORUDA SAĞLIKLI BROZNLAŞMA REHBERİ

#Sağlık