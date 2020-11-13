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GeriGündem Eskişehir'de kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 43 bin lira ceza
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ESKİŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 13.11.2020 - 13:26 | Son Güncelleme:

Eskişehir'de kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 43 bin lira ceza

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Eskişehir'de kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 43 bin lira ceza
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ESKİŞEHİR’de, polisin dernek binasına yaptığı baskında, kumar oynarken yakalanan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 10 kişiye toplam 43 bin 750 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tepebaşı ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki dernekte kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan baskında, dernekteki 10 kişiye 'kumar oynamak' suçundan 1225’şer lira, salgın tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle de 3 bin 150’şer liradan toplam 43 bin 750 lira idari para cezası uygulandı. Dernek başkanı E.D. hakkında ise ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ suçundan soruşturma başlatıldı.

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