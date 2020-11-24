Eskişehir'de koronavirüse yakalanan başhekim: Sevdiklerimizden uzak duralım ki bizimle kalsınlar

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Karagülle'ye yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Test sonucunu sosyal medya hesaplarından paylaşan Karagülle, hastanede yatarak, tedavi göreceğini açıkladı. Virüsten ve hastalıktan korunmanın en güçlü yönteminin tedbirlere uymaktan geçtiğini belirten Karagülle, "Bugün yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmış olup tedavim Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde yatarak devam edecektir. Virüsten ve hastalıktan korunmanın en güçlü yöntemin tedbirlere uymak olduğunu unutmayalım. Dostlarımdan tek dileğim dua ve tedbirlere uymaktır. Lütfen maske, mesafe kuralına riayet edelim. Zorunlu olmadıkça izole yaşamaya çalışalım. Toplu organizasyonlardan kaçınalım. Zorunlu olmadıkça evimizden çıkmayalım. Karşılıklı çay içmeyi, neşeli yemekler yemeyi hastalığın sonunu gördüğümüzü günlere bırakalım. Sevdiklerimizi üzmek ya da üzülmek istemiyorsak kurallara maksimum uyum gösterelim. Güzel günlere kadar tüm güzellikleri kendi içimizde yaşayalım. Tüm sevdiklerimizle kucaklaşacağımız günlere kadar sevdiklerimizden uzak duralım ki sevdiklerimiz bizimle kalsın. Güzel ve güneşli günler yakın. Bu hastalığa karşı en güçlü korunma yönteminin tedbirlere uymak olduğunu unutmayalım” dedi.