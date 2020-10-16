Eskişehir’de koronavirüs denetimi

İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği koronavirüs genelgesi kapsamında, güvenli mesafeyi korumanın ve maske kullanımının sağlanması amacıyla Eskişehir'de de denetimler yapıldı. Tepebaşı’nda düzenlenen denetimlere; İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Oğuz, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Semerci ile birlikte 24 ekipten oluşan 130 kişilik personel katıldı. Uygulamada halkın yoğun olarak olduğu caddelerin yanı sıra lokanta, restoran, kafe, çay bahçeleri, dernek lokalleri, park, bahçe, rekreasyon alanları, pazar yerleri, internet kafe, tiyatro salonları, düğün ve nikah salonları, lunapark, kahve, berber, kuaför ve güzellik salonları, günübirlik hamam, kapalı yüzme alanları, spor merkezleri, konaklama tesisleri, otogar, market, AVM, cami, halı saha, bilardo salonu, taksi ve şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları denetlendi.