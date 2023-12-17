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Eskişehir’de korkunç kazada bir can kaybı

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#ESKİŞEHİR#Kaza#Trafik
Eskişehir’de korkunç kazada bir can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2023 13:11

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde Battal Berke Zegrek'in kullandığı otomobil direğe çarptı. Kazada otomobil ikiye bölünürken, sürücü Zegrek yaşamını yitirdi.

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Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi, Yaşar Kemal Caddesi’nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Battal Berke Zegrek kullandığı 26 AFV 558 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil tramvay yoluna girerek elektrik akımı sağlayan katener direğine çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil ikiye bölündü.

Eskişehir’de korkunç kazada bir can kaybı

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü Battal Berke Zegrek, araçtaki arkadaşları Nurhan Sena Gümüş, Eren Yaşar ve Cihan Zegrek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan durumu ağır olan sürücü Battal Berke Zegrek müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Cihat Zegrek’in durumun da ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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#ESKİŞEHİR#Kaza#Trafik

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