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Eskişehir’de korkunç kaza! Baba ve 8 yaşındaki kızı Nisa Yücel'den acı haber

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#Eskişehir#Mihalıççık#Kaza
Eskişehir’de korkunç kaza Baba ve 8 yaşındaki kızı Nisa Yücelden acı haber
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2023 10:23

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde ekskavatöre çarpan kamyonetteki Mustafa Yücel(40) ve 8 yaşındaki kızı hayatı Nisa Yücel yaşamını yitirdi, anne Firdevs Yücel ve diğer kız çocuğu ise yaralandı.

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Kaza, Mihalıççık ilçesi Karageyikli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Yücel yönetimindeki 26 UC 793 plakalı kamyonet, yağıştan dolayı ıslak olan yolda virajı alamayarak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol genişletme çalışması yapan ekskavatöre arkadan çarptı.

Yücel ailesinin seyahat ettiği kamyonet çarpmanın etkisiyle hurdaya dönerken, 40 yaşındaki baba Mustafa Yücel ve 8 yaşındaki kızı Nisa Yücel hayatını kaybetti. Kazada yaralanan anne Firdevs Yücel ile diğer çocukları Sena Yücel, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Mustafa Yücel ile Nisa Yücel’in cenazelerinin bugün ikindi namazının ardından Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan Yenidoğan Camii’nde kılınacak namazın ardından Asri Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

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#Eskişehir#Mihalıççık#Kaza

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