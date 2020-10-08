Eskişehir’de kız isteme kavgası: 4 yaralı

Olay, öğleden sonra, Odunpazarı ilçesine bağlı 75’inci Yıl Mahallesi Teksan Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Siteye gelen iki grup arasında iddiaya göre, kız isteme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada, B.A., C.A., M.K. ile O.G. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro ekipleri, kavgaya karıyan 1 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Olay yerinden kaçan bazı şüphelilerin yakalanması için başlatılan soruşturma sürüyor.