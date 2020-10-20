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Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)
Haber Giriş: 20.10.2020 - 17:00 | Son Güncelleme:

Eskişehir'de kiraladığı evi ‘hayatına renk katmak için’ ateşe vermiş

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Eskişehir'de kiraladığı evi ‘hayatına renk katmak için’ ateşe vermiş
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Eskişehir’de F.T., kiracı olarak yaşadığı evi, ev sahibi boşaltmasını isteyince perdeleri ateşe vererek yakmaya çalıştı. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, gözaltına alınan F.T.'nin perdeleri, "Renksiz hayatına birazcık renk katmak" için yaktığını söylediği öğrenildi.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi Gelincikler Sokak’ta dün yaşandı. İddiaya göre F.T., kısa süre önce S.Ü.’ye ait evi kiraladı. Ancak komşulardan gelen şikayetler üzerine ev sahibi, F.T.'den evi boşaltmasını istedi. F.T. de perdeleri ateşe vererek, yangın çıkardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Evinde maddi hasar meydana gelen S.Ü. kiracısından şikayetçi oldu. Evi ateşe verdiğini itiraf eden F.T., ‘Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme’ suçlarından gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde “Renksiz hayatıma birazcık renk katmak istedim ve perdeleri yaktım” dediği öğrenildi. 

Başlatılan soruşturma sürüyor.

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