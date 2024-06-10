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Eskişehir’de kayıp olarak aranan Naime Karslıoğlu ölü bulundu

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#ESKİŞEHİR#Odunpazarı#Alzheimer
Eskişehir’de kayıp olarak aranan Naime Karslıoğlu ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 10:22

Eskişehir’de bir hafta önce evinden çıktıktan sonra geri dönmeyen ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu yetmiş dört yaşındaki Alzheimer hastası Naime Karslıoğlu ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

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Odunpazarı ilçesinde oturan Alzheimer hastası Naime Karslıoğlu, geçen 1 Haziran gününü evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi.

Yakınları çevrede yaptığı aramalarda Karslıoğlu’nu bulamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Karacahisar Mahallesi’nde bulunan Regülatör piknik alanı yakınındaki ormanda dolaşanlar bir kadın cesedi görerek polise bildirdi.

Eskişehir’de kayıp olarak aranan Naime Karslıoğlu ölü bulundu

Yapılan incelemede kadın cesedinin kayıp olarak aranan Alzheimer hastası Naime Karslıoğlu’na ait olduğu belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Karslıoğlu’nun cenazesi otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Karslıoğlu’nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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#ESKİŞEHİR#Odunpazarı#Alzheimer

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