Eskişehir’de kayıp olarak aranan Naime Karslıoğlu ölü bulundu

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Odunpazarı ilçesinde oturan Alzheimer hastası Naime Karslıoğlu, geçen 1 Haziran gününü evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi.

Yakınları çevrede yaptığı aramalarda Karslıoğlu’nu bulamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Karacahisar Mahallesi’nde bulunan Regülatör piknik alanı yakınındaki ormanda dolaşanlar bir kadın cesedi görerek polise bildirdi.

Yapılan incelemede kadın cesedinin kayıp olarak aranan Alzheimer hastası Naime Karslıoğlu’na ait olduğu belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Karslıoğlu’nun cenazesi otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Karslıoğlu’nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.