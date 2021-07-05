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Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 05.07.2021 - 09:55 | Son Güncelleme:

Eskişehir'de kan donduran anlar! Tokat attı, kovaladı...

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Eskişehir’de Sedat Köse’nin (36), evinin girişinde av tüfeğiyle ağır yaraladığı eski eşi Fadime D.’nin (35) hastanedeki yaşam mücadelesi sürüyor. Fadime D.'yi vurduktan sonra aynı tüfekle intihar eden Köse ise, Alpu ilçesinde toprağa verildi. Köse’nin, eski eşini evinin önünde uzun süre beklediği ve tokat attıktan sonra apartman girişine kadar kovaladığı görülüyor.

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  • Eskişehirde dehşete düşüren anlar
  • Eskişehirde dehşete düşüren anlar
  • Eskişehirde dehşete düşüren anlar
  • Eskişehirde dehşete düşüren anlar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Fabrikada işçi olan, 2 çocuk annesi Fadime D., cuma gecesi, Odunpazarı ilçesi Kırmızıtoprak Mahallesi Alptekinler Sokak'taki evine geldi. Apartman önünde bekleyen, 1 yıl önce boşandığı Sedat Köse de Fadime D.'nin arkasından geldi ve aralarında çıkan tartışmada eski eşine tokat attı. Apartmana giren Fadime D.’yi takip eden Köse, yanında getirdiği av tüfeği ile eski eşini vurdu. Olay yerinden kaçan Köse, 2 sokak ileride aynı tüfekle intihar etti. Sesleri duyan apartman sakinlerinin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fadime D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yakın mesafeden karın bölgesinden ağır yaralanan genç kadının iç organlarının büyük oranda zarar gördüğü belirlendi. Yoğum bakımda tedaviye alınan Fadime D.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yaşam savaşı verdiği belirtildi.

Sedat Köse’nin cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak, Alpu ilçesinde dün toprağa verildi. Köse’nin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

Eskişehirde kan donduran anlar Tokat attı, kovaladı...

KAPISINDA BEKLEYİP, PEŞİNDEN APARTMANA GİRMİŞ

Kırmızıtoprak Mahallesi’ndeki olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Sedat Köse’nin, apartmanın karşısında eski eşinin gelmesini uzun süre beklediği görüldü.

Eskişehirde kan donduran anlar Tokat attı, kovaladı...

Fadime D.'nin ise saat 23.50'de evinin önüne geldiği, arkasından takip eden Köse’nin de eski eşiyle tartışarak tokat attığı, apartmana kaçınca peşinden gidip, av tüfeğiyle binaya girdiği görüldü. Binadan 1 dakika sonra elinde av tüfeğiyle çıkan Köse'nin olay yerinden kaçması, sesleri duyan komşular ve onların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin genç kadını ilk müdahalesinin ardından ambulansa alması da güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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