Eskişehir’de kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri Çifteler ilçesine bağlı Başkurt Mahallesi Köyarkası mevkisinde define bulma umuduyla kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgede araştırma yapan jandarma, S.S., M.G. ve M.Ö.’yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda mezar yeri tespitine yarayan 2 adet bakır çubuk, 2 adet derinlik ölçme aleti, 1 adet kalibrasyon cihazı, 1 adet batarya ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 35 mermi ele geçirildi. Şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.