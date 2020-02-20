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HaberlerGündem HaberleriEskişehir'de jandarmanın durdurduğu araçta, 5 Sig Sauer tabanca ele geçirildi
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DHA
Haber Giriş: 20.02.2020 - 13:08,Son Güncelleme:/

Eskişehir'de jandarmanın durdurduğu araçta, 5 Sig Sauer tabanca ele geçirildi

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Eskişehir'de jandarmanın durdurduğu araçta, 5 Sig Sauer tabanca ele geçirildi

ESKİŞEHİR’de jandarma ekiplerince takip edilerek durdurulan araçta ‘Sig Sauer’ marka ruhsatsız ve seri numarasız 5 adet tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi Araçta bulunan 2 şüphelinin evlerinde yapılan aramada ise faturasız oldukları belirlenen hayvanlara ait cinsel içerikli gıda takviyesi bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli Eskişehir Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mihalıççık ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde şüphe üzerine takibe aldıkları aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, ‘Sig Sauer’ marka ruhsatsız ve seri numarasız 5 tabanca ile çok sayıda mermi bulundu. Araçta bulunan İ.S. ve E.I. gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda hayvanlara ait cinsel içerikli gıda takviyesi ile havalı tabanca ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli Eskişehir Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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