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Eskişehir’de izinsiz kazıya suçüstü; 8 gözaltı

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#Eskişehir#Define#Kazı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2023 15:14

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesindeki iki farklı bölgede izinsiz define kazısı yapan 8 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

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Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Çalkara Mahallesi Bağlar mevkinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgede yapılan araştırmada şüpheliler İ.O., N.B., H.A., Y.A. ve M.P. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında ve çevrede yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve şarjör içerisinde 4 mermi, jeneratör, hilti, taşlama spiral, somun sıkma makinesi, delici hilti, 3 metre uzatma kablosu, 3 balyoz, kürek, kazma, 2 manivela ve balta bulundu.

Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Hekimdağ Mahallesi Yatakçeşmesi mevkinde ise şüpheliler M.A., D.K. ve B.G. izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı. Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, şarjör, 6 mermi, 2 tüfek, 44 av tüfeği fişeği, jeneratör, karot makinesi, kürek ile kazı malzemeleri ele geçirildi.

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İki farklı bölgede izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 8 şüpheli ifadelerinin alınması için Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

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#Eskişehir#Define#Kazı

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