Eskişehir'de hastaneye götürülürken ambulansta doğum yaptı

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Kumlubel Mahallesi'nde oturan Nuray Esenkar'ın sancıları tutunca yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Adrese gelen İl Ambulans Başhekimliği ekibi, Esenkar'a ilk müdahaleyi yapıp, hastaneye götürmek için yola çıkardı.

Doğumun başladığını fark eden paramedik Bircan Enci, acil tıp teknisyeni İlyas Demir ile ambulans sürücüsü ve paramedik Kemal Enes Dönmez, Esenkar'ın doğumunu ambulansta yaptırdı. Ekipler, anne ve dünyaya getirdiği kız bebeğini sağlıklı olarak Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.