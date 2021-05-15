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ESKİŞEHİR, (DHA)-
Haber Giriş: 15.05.2021 - 16:14 | Son Güncelleme:

Eskişehir'de feci kaza! Hayatını kaybetti

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Eskişehir'de feci kaza! Hayatını kaybetti

Eskişehir'de kontrolden çıkıp, takla atan otomobilin sürücüsü Ayşe Yörükoğlu (41), hayatını kaybetti.

Kaza, Eskişehir- Alpu karayolu 30’uncu kilometresindeki kırsal Ağapınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alpu ilçesine giden Ayşe Yörükoğlu yönetimindeki otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazada, takla atan otomobilden fırlayan Ayşe Yörükoğlu, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eskişehirde feci kaza Hayatını kaybetti

Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde işçi olarak çalıştığı belirtilen Ayşe Yörükoğlu, ekiplerin tüm müdahalesine karşın kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yörükoğlu’nun cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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