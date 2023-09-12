Eskişehir'de evdeki patlamanın nedeni belli oldu! Mustafa Eray Özdil hayatını kaybetmişti

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Odunpazarı ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde, 28 Ağustos gecesi, evde yalnız yaşayan Mustafa Eray Özdil, apartmanın 4'üncü katında oturduğu dairenin mutfağındaki patlamada balkondan düşüp hayatını kaybetti. Patlamayla birlikte yangın çıktı. Savrulan beton parçaları nedeniyle park halindeki 3 araç hasar gördü. Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evin mutfağında ve salonunda itfaiye ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri inceleme yaptı.

OCAĞI AÇIK BIRAKMIŞ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada, patlamaya ilişkin inceleme raporu hazırlandı. Raporda, patlamanın, dairede biriken doğal gazın alev almasıyla oluştuğu belirtilerek, "Patlamanın, daire içerisinde belirlenemeyen bir sebeple biriken doğal gazın alev almasıyla başladığı değerlendirilirken, mutfakta yapılan incelemede ocak gözlerinden birisinin açık olduğu tespit edildi" denildi. Raporda ayrıca, ocak bağlantı fleksinin (hortum) kesik olduğunun tespit edildiği de ifade edildi. (DHA)

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