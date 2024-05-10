Eskişehir'de dehşet! Oğlunu bıçaklayarak öldürdü

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Olay, saat 08.30 sıralarında Tepebaşı ilçesi Sakintepe Mahallesi Yayla Sokak’ta meydana geldi. Evlerinin yanında bulunan ahırda hayvanlarla ilgilenen G.K., yanına gelen oğlu Yakup Kart’a, iddiaya göre hayvanların bakımını yapmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, G.K. oğlunu eline geçirdiği bıçakla göğsünden bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yakup Kart, ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

G.K. jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.