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Eskişehir'de dehşet! Oğlunu bıçaklayarak öldürdü

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#Eskişehir#Tepebaşı #Cinayet
Eskişehirde dehşet Oğlunu bıçaklayarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 12:16

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde G.K. (63), ahırdaki hayvanlarının bakımını yapmadığı iddiasıyla tartıştığı oğlu Yakup Kart’ı (29), göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Yakur Kart kurtarılamadı.

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Olay, saat 08.30 sıralarında Tepebaşı ilçesi Sakintepe Mahallesi Yayla Sokak’ta meydana geldi. Evlerinin yanında bulunan ahırda hayvanlarla ilgilenen G.K., yanına gelen oğlu Yakup Kart’a, iddiaya göre hayvanların bakımını yapmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, G.K. oğlunu eline geçirdiği bıçakla göğsünden bıçakladı.

Eskişehirde dehşet Oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yakup Kart, ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

G.K. jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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#Eskişehir#Tepebaşı #Cinayet

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