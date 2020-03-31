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Engin ÖZMEN- Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 31.03.2020 - 16:46,Son Güncelleme:/

Eskişehir'de corona virüs önlemleri

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Eskişehir'de corona virüs önlemleri
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ESKİŞEHİR’de polis ekipleri, kuyruklarda corona virüs önlemleri kapsamında 'sosyal mesafe' kuralına uyulmadığı için banka önlerine 1’er metre arayla demir bariyerler yerleştirdi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nce koronavirüs salgınına karşı 'evde kal' çağrılarına rağmen sokağa çıkarak, özellikle banka önlerinde kuyruk oluşturanlar için önlem aldı. 'Sosyal mesafe' kuralına uymayanlar için polis ekipleri, banka ve ATM önlerine, 1’er metre arayla demir bariyerler yerleştirdi. Bariyerler ile kuyruklarda salgına karşı önlem alınmasının amaçlandığı belirtildi. 

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