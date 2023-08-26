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Eskişehir'de büyüleyici gösteri! Türkiye’nin ilk kadın akrobasi pilotu ve yerli uçağı Hürkuş izleyenleri mest etti

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#Semin Öztürk Şener#Hürkuş#Eskişehir
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2023 19:14

Eskişehir’de gerçekleştirilen THK Havacılık Festivali’nde gösteri gerçekleştiren Türkiye’nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener ve yerli uçağı Hürkuş, izleyenleri mest etti.

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Türkiye’nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, Türk Hava Kurumu Havacılık Festivali’nde gösteri yaptı. Eskişehir’in İnönü ilçesi semalarında 'Smoke oil' ile gösteri yapan Şener’in havada sergilediği figürleri, Milli Akrobasi Pilotu olan babası Ali İsmet Öztürk katılımcılara anlattı. Baba ve kızının gösterisi, izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Semin Öztürk Şener’in ardından gökyüzünde hünerlerini sergileyen yerli ve milli uçak Hürkuş, izleyenleri adeta mest etti.

Eskişehirde büyüleyici gösteri Türkiye’nin ilk kadın akrobasi pilotu ve yerli uçağı Hürkuş izleyenleri mest etti

“HAVACILIĞIMIZI EN YÜKSEKLERE TAŞIYACAĞIZ”

Alçak uçuşlar ile izleyicileri selamlayan Hürkuş pilotu Murat Özpala, kokpitten vatandaşlara seslendi. Özpala, gökyüzünden yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

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Eskişehirde büyüleyici gösteri Türkiye’nin ilk kadın akrobasi pilotu ve yerli uçağı Hürkuş izleyenleri mest etti

“Tüm havacılık severlere selamlar. Hürkuş kokpitinden selamlar. Yakında Hürjet var onu da getireceğiz. Ardından da Kaan gelecek. Ok yaydan çıktı. Durmak yok. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden devam edeceğiz. Havacılığımızı en yükseklere taşıyacağız. Gökyüzünden iletiyorum. Gençler istekli. Gençlerimiz için ne gerekiyorsa yapmak gerekiyor.”

Eskişehirde büyüleyici gösteri Türkiye’nin ilk kadın akrobasi pilotu ve yerli uçağı Hürkuş izleyenleri mest etti

Ayrıca festivalde gösteri yapan Jandarma Genel Komutanlığı'na ait Çelik Kanatlar, sergiledikleri gösterilerle takdirleri topladı.

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#Semin Öztürk Şener#Hürkuş#Eskişehir

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