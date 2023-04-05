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Eskişehir'de başörtüsüne hakaret iddiasına gözaltı

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#ESKİŞEHİR#Polis#Mahkeme
Eskişehirde başörtüsüne hakaret iddiasına gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 15:41

ESKİŞEHİR'de başörtüsüne hakaret ettiği iddia edilen Ayfer E., polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir kadının İran'ı örnek gösterip, başörtüsüne hareket ettiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntüler ile ilgili soruşturma başlattı. Polis, görüntülerdeki kadının Ayfer E. olduğunu tespit etti. Ayfer E., 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamasıyla gözaltına alındı. Ayfer E., ifadesi için İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Eskişehir'de başörtüsüne hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Ayfer E.’nin Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi’nde ifadesi alındı. İfadesinin ardından sağlık kontrolünün geçirilen Ayfer E., adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında Ayfer E., gazetecilerin “Kadınlara hakaret mi ettiniz?” sorusuna, “Videoyu çeken erkek beni taciz etti” cevabını verdi.

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#ESKİŞEHİR#Polis#Mahkeme

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