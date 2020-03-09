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Hakan TÜRKTAN- Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 09.03.2020 - 12:37,Son Güncelleme:/

Eskişehir'de, 5 kişi evlerinde uyuşturucuyla yakalandı

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Eskişehir'de, 5 kişi evlerinde uyuşturucuyla yakalandı
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ESKİŞEHİR’de, uyuşturucu sattığı ve kullandığı tespit edilen 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, skunk ve metamfetamin ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Takip edilen 5 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 8,46 gram gelen, 0,11 gram metamfetamin ve 2,71 gram liserjik asit dietilamid ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçilerek, emniyete götürülen şüphelilerden 3'ü, hakkında 'uyuşturucu kullanmak' suçundan işlem yapılarak, serbest bırakıldı. İfade işlemleri tamamlanan ve uyuşturucu satmakla suçlanan, 1'i 3 ayrı suçtan arandığı belirlenen 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

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