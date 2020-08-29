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ESKİŞEHİR,(DHA)
Haber Giriş: 29.08.2020 - 11:39 | Son Güncelleme:

Eskişehir’de 4 saldırının failleri yakalandı; 13 şüpheliden 9'u tutuklandı

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Eskişehir’de 4 saldırının failleri yakalandı; 13 şüpheliden 9'u tutuklandı
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ESKİŞEHİR’de, 4 ayrı silahlı saldırı olayıyla ilgili yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 9’u tutuklandı, 4’ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte meydana gelen 4 silahlı saldırıyla ilgili yaptığı çalışmalar sonunda, eş zamanlı operasyon düzenledi. 13 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 3 tabanca ile bu tabancalara ait mermiler ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından ‘suç islemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt faaliyeti çerçevesinde adam öldürmeye tam teşebbüs, adam yaralamak, halkta korku ve panik yaratmak' suçlarından

adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 9’u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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