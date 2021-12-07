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Eskişehir'de 100'üncü Turkovac gönüllüsü aşısını oldu

#Turkovac#Koronavirüs#Aşı
Eskişehirde 100üncü Turkovac gönüllüsü aşısını oldu

Eskişehir'de Faz-3 çalışması kapsamında Şehir Hastanesi'nde 100'üncü gönüllü olan Yakup Can Arıkfidan (20), Turkovac aşısını yaptırdı. Tüm gençlere Turkovac'ı tavsiye eden Arıkfidan, "Bu milli aşı. Bizim gurur kaynağımız" dedi.

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Turkovac Faz-3 aşı çalışması merkezlerinden biri olan Eskişehir Şehir Hastanesi'ne gelen 100'üncü gönüllü, üniversite mezunu Yakup Can Arıkfidan, kontrollerin ardından Turkovac aşısı oldu. Türkiye'nin geleceğine katkıda bulunmak için gönüllü olduğunu belirten Arıkfidan, "3'üncü doz aşımı gönüllü olarak Turkovac olmak istedim. Tüm genç arkadaşlarımın da aşı olmalarını istiyorum. 1'inci dozu oluyorlar, 2'nci ve 3'üncü dozu olmuyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanı'na sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Türkiye'nin geleceği için bu aşıyı olarak katkıda bulunmak istedim. Bu milli aşı. Bizim gurur kaynağımız" diye konuştu.

Eskişehirde 100üncü Turkovac gönüllüsü aşısını oldu

100'üncü gönüllüye çok kısa sürede ulaştıklarını kaydeden Başhekim Yardımcısı Dr. Anıl Uçan ise "Yerli aşımız Turkovac Faz-3 çalışması devam ediyor. Biz de bugün Eskişehir Şehir Hastanesi olarak 100'üncü gönüllüye aşısını yaptık. Halkımızın desteği gerçekten muazzam. 100'üncü gönüllüye çok erken bir süre ulaşmış olduk. Buradan tüm sağlıklı 18-59 yaş arasındaki 2 doz Sinovac aşısı olduktan sonra 3 ay geçmiş tüm gönüllülerimizi Turkovac aşısı olmaları için davet ediyoruz" dedi.

Eskişehirde 100üncü Turkovac gönüllüsü aşısını oldu

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#Turkovac#Koronavirüs#Aşı

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