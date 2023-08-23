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Eskişehir Seyitgazi'de orman yangını: Rüzgarın etkisiyle büyüdü

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#Eskişehir#Orman Yangını#Seyitgazi
Eskişehir Seyitgazide orman yangını: Rüzgarın etkisiyle büyüdü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2023 17:33

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bir tarlada yakılan anız ateşi rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Çam ağaçlarının ağırlıklı olduğu ormanda alevler, kısa sürede büyüdü.

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Oynaş Mahallesi mevkisindeki bir tarlada yakılan anız ateşi, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Çam ağaçlarının ağırlıklı olduğu ormanda alevler, kısa sürede büyüdü.

İhbar sonrası Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Eskişehir Seyitgazide orman yangını: Rüzgarın etkisiyle büyüdü

Bölgeye sevk edilen 200 kişilik personel, arazözlerle, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

3 helikopter ve yangın söndürme uçağı da çalışmalara destek veriyor. Ekipler, alevlerin ormana yayılmasını engellemeye çalışıyor.

Eskişehir Seyitgazide orman yangını: Rüzgarın etkisiyle büyüdü

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#Eskişehir#Orman Yangını#Seyitgazi

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