EskiÅŸehir, KÃ¼tahya ve Bilecikâ€™te vaka artÄ±ÅŸÄ±

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, 17-23 Temmuz haftasÄ±na iliÅŸkin koronavirÃ¼s risk haritasÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. 900 bin nÃ¼fuslu EskiÅŸehir'de vaka sayÄ±sÄ±, 100 bin kiÅŸide 66,83â€™ten 46,42 artÄ±ÅŸla 113,25â€™e yÃ¼kseldi. 580 bin nÃ¼fusa sahip KÃ¼tahya'da ise vaka sayÄ±sÄ± 100 bin kiÅŸide 61,63â€™ten 12,87 artÄ±ÅŸla 74,50 seviyesine Ã§Ä±ktÄ±. NÃ¼fusu 220 bin olan Bilecik'te ise 100 bin kiÅŸide vaka sayÄ±sÄ± 28,97â€™den 3,95 artÄ±ÅŸla 32,92â€™ye yÃ¼kseldi. EskiÅŸehir, vaka oranlarÄ±nda 100 seviyesini aÅŸan AÄŸrÄ± (223,54), BingÃ¶l (130,7), Bitlis (202,85), DiyarbakÄ±r (223,94), ElazÄ±ÄŸ (102,48), Giresun (142,72), IÄŸdÄ±r (118,4), KÄ±rÄ±kkale (131,41), Konya (103,8), Mersin (109,65), Siirt (748,39), Trabzon (108,11) ve Van (126,03) ile birlikte 14 ÅŸehir arasÄ±nda yer aldÄ±.







Ã–te yandan EskiÅŸehir, Bilecik ve KÃ¼tahya'da artan vaka sayÄ±larÄ±, gÃ¼ncellenen Hayat Eve SÄ±ÄŸar (HES) uygulamasÄ±ndaki risk haritasÄ±na da yansÄ±dÄ±. Ã–zellikle EskiÅŸehirâ€™de mavi ve yeÅŸil alanlar, kÄ±rmÄ±zÄ±ya dÃ¶nerken, diÄŸer 2Â kentte risk de mavi renkle gÃ¶steriliyor.

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